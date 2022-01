​Infarmed analisa suspeita de reação adversa à vacina em criança que morreu com Covid-19

O menino faleceu no domingo e tinha dado entrada no Hospital de Santa Maria no dia anterior.

Uma criança de seis anos morreu com teste positivo à Covid-19 no Hospital de Santa Maria , revelou esta segunda-feira o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

Fonte da Autoridade Nacional do Medicamento confirma que recebeu uma "notificação de suspeita de reação adversa" à vacina e de imediato começou a análise deste caso, em conjunto com a Unidade Regional de Farmacovigilância de Lisboa, Setúbal e Santarém.

O Infarmed está a analisar o caso da criança que morreu no Hospital de Santa Maria com um teste positivo à Covid-19 e uma dose da vacina.

A criança tinha a primeira dose da vacina contra a Covid-19, tendo o CHULN notificado o caso ao Infarmed e à Direção-Geral da Saúde.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas as mortes de três crianças, entre os zero e os 9 anos de idade, com Covid-19, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 31 mortos e 21.917 infetados com Covid-19. Os números são avançados pelo relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

O documento ainda para um forte aumento do número de internados. Há agora 1.938 internados com Covid-19, mais 125 do que ontem, dos quais 174 em cuidados intensivos, mais seis do que ontem.



O relatório aponta ainda para um novo recuo do R, estando agora a 1,13, a nível nacional. Já a incidência a nível continua a subir, estando agora num valor superior a 3.840 casos por 100 mil habitantes.

Notícia atualizada às 21:50 com a informação de haver suspeita de reação adversa à vacina