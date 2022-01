Dois trabalhadores feridos após queda em poço de elevador em Gondomar

Dois trabalhadores de um prédio em construção em Rio Tinto, Gondomar, sofreram hoje ferimentos ligeiros após caírem no poço do elevador, revelou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente ocorreu pelas 15h56, na Rua da Lourinha, tendo os dois trabalhadores, de 40 e 50 anos, respetivamente, “sofrido ferimentos ligeiros, mas havendo suspeitas de fraturas nos membros superiores e inferiores”, disse à Lusa fonte do INEM.

Os dois trabalhadores foram transportados para o Hospital Santo António, acrescentou.

Segundo a página do CDOS estiveram no local 13 operacionais apoiados por seis viaturas.