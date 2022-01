Vacinação na Marinha. É requisito, mas não há obrigatoriedade

A Marinha esclareceu neste domingo que a vacinação já era um "requisito de aprontamento" para as missões que envolvem os seus operacionais e que, no caso da covid-19, não há obrigatoriedade de inoculação para todos os militares do ramo.

O despacho do Chefe do Estado-Maior da Armada de sexta-feira "não estabelece a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 aos militares, militarizados e civis", lê-se numa resposta escrita enviada pela porta-voz da Marinha à agência Lusa.

A responsável esclarece que a ordem emitida pelo almirante Gouveia e Melo na sexta-feira determina a vacinação, "como medida de proteção", que "deve constituir um requisito no aprontamento sanitário dos militares que sejam colocados em unidades operacionais".

A porta-voz indica que "em missões noutras zonas do globo em cujos territórios existe uma grande incidência de outras doenças, a toma de vacinas contra essas doenças, que não constam do Plano Nacional de Vacinação, constitui um requisito de aprontamento para a missão".

"Esta medida de proteção e prevenção dos militares quando colocados em unidades operacionais já acontece no aprontamento sanitário para as missões fora do território nacional", escreve.