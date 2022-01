Homem morre atropelado em Barcelos

Um homem morreu hoje na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional 103, na freguesia de Martim, concelho de Barcelos, distrito de Braga, avançou à Lusa fonte do Comando Diatrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga.

Em declarações à agência Lusa, fonte do CDOS de Braga referiu que o alerta do atropelamento foi dado pelas 19:20 deste domingo e que no local ainda estão bombeiros da corporação de Barcelinhos, uma viatura de emergência médica e uma equipa da GNR.

A Estrada Nacional 103 estava hoje, pelas 20:00, com o trânsito condicionado em ambos os sentidos devido aos trabalhos das autoridades no local do atropelamento.