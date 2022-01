Hospital da Amadora-Sintra suspende visitas a doentes

Veja também:

O Hospital Fernando Fonseca (HFF), também conhecido por Hospital da Amadora-Sintra, suspendeu as visitas aos doentes internados, face à evolução da pandemia.

“Esta é uma medida preventiva, para a redução de potenciais cadeias de transmissão, e de caráter excecional e temporário”, refere a unidade hospitalar em comunicado.

No documento, enviado à Renascença, a administração do hospital assinala que “o dever é salvaguardar a vida dos doentes e das suas famílias”, razão pela qual decidiu “suspender as visitas aos doentes internados”.

“Compreendemos que é uma situação delicada, mas é prioritário tentar travar as elevadas taxas de infeção por Covid-19”, destaca a administração, apelando à “compreensão e colaboração de todos”.

De acordo com o Conselho de Administração do Hospital Fernando Fonseca, a medida será reavaliada conforme a evolução da pandemia”.

Atualmente, encontram-se 164 doentes com Covid-19 internados no hospital, dos quais seis estão na Unidade de Cuidados Intensivos.



Esta unidade serve uma população de 550 mil habitantes dos concelhos de Amadora e de Sintra.