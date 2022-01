Feiras Temáticas. Entidade Intermunicipal de Trás-os-Montes recomenda que não se realizem

Veja também:

O Conselho Intermunicipal da CIM das Terras de Trás-os-Montes aconselha os municípios a não realizarem as feiras temáticas, várias dedicadas ao fumeiro e aos produtos da terra, para evitar a propagação da Ómicron, a nova variante da Covid-19.

Em comunicado, a entidade que congrega os nove municípios da região, refere que está preocupada “com as consequências que a realização de grandes eventos, principalmente feiras temáticas, possam ter no quadro da evolução da atual situação pandémica no território”.

Neste contexto, explica, “numa posição concertada entre todos os presidentes de Câmara que integram este órgão”, foi decidido “recomendar a não realização de Feiras temáticas nos nove concelhos desta CIM”.

A decisão foi tomada na última reunião do Conselho Intermunicipal, que decorreu em Miranda do Douro, e aplica-se aos concelhos de: Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais.

“Em causa está o facto destas iniciativas implicarem uma grande concentração de pessoas, dificultando o controlo sanitário e criando condições favoráveis para a propagação do vírus”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

A recomendação mantém-se em vigor até 15 de fevereiro, altura em que será reavaliada.