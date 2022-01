Covid-19. Maior número de mortes desde março e terceiro dia com mais de 40 mil casos

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 34 mortos e 40.090 infetados com Covid-19. O relatório diário da Direção-Geral da Saúde aponta ainda para nova descida do indice de transmissibilidade para 1,19. Há mais de 10 dias que este valor tem vindo a descer.

Já a incidência mantém a sua trajetória de subida, passando de 3.615,9 casos por 100 mil habitantes para 3.813,6.

O número de internados não sofreu qualquer alteração de ontem para hoje, mantendo-se 1.699 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais, das quais 162 em cuidados intensivos.



Cerca de dois terços das vítimas mortais (23) tinham mais de 80 anos, sete tinham entre 70 e 79 anos, duas entre os 60 e os 69 anos e mais duas entre os 50 e os 59 anos.

A região Norte volta a ser a zona do país com maior número de novas infeções (15.914), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (14.513) e depois o Centro (4.589). A Madeira mantém-se como quarta região do país com maior número de novos casos, com 2.193, seguida depois do Algarve, com 1.224, e o Alentejo com 1.207. A lista fecha novamente com os Açores onde nas últimas 24 horas foram confirmados mais 450 casos de Covid.

Portugal está neste momento à beira de atingir os 300 mil casos ativos da doença (299.597) e tem mais de meio milhão de pessoas em isolamento (551.429).

Desde o início da pandemia, Portugal regista 1.814.567 casos da doença, dos quais, 19.237 acabaram por morrer e 1.495.733 conseguiram recuperar.