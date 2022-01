Covid-19. Bares e discotecas reabrem esta sexta-feira a partir das 22h00

Os bares e discotecas voltam a abrir esta sexta-feira à noite, após novo encerramento de três semanas devido à Covid-19, com os clientes sem dose de reforço da vacina a terem de apresentar teste negativo para entrar.

Estão em causa "bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e estabelecimentos com espaço de dança, ainda que esses estabelecimentos estejam inseridos em estabelecimentos turísticos", segundo o texto da resolução com as alterações mais recentes das "medidas aplicáveis no âmbito da pandemia”, segundo a Resolução do Conselho de Ministros de 6 de janeiro.

Para entrar nestes espaços , os clientes têm de apresentar um teste negativo à Covid-19, com exceção de quem "demonstrar ter sido vacinado há pelo menos 14 dias com uma dose de reforço " contra a doença ou de quem tiver um certificado de recuperação.

São válidos testes PCR feito há menos de 72 horas, rápido com menos de 48 horas ou autoteste feito à entrada.

No mesmo Conselho de Ministros, o Governo decidiu manter a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública , com exceção das "esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e similares devidamente licenciados para o efeito", como se lê na resolução publicada no Diário da República.

No âmbito da contenção da pandemia, com maiores restrições no período do Natal e da passagem do ano, os espaços de diversão noturna (bares, estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e estabelecimentos com espaço de dança) permanecem fechados desde as 00h00 do dia 25 de dezembro e previa-se que a medida durasse até 9 de janeiro, mas foi prolongada até dia 14, às 22h00.

Antes do atual encerramento, estes espaços tinham reaberto em outubro pela primeira vez desde o início da pandemia em Portugal, após 19 meses parados.