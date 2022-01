Voto antecipado. Autarcas alertam para urgência da definição das regras

A presidente da Associação Nacional de Municípios diz que as autarquias precisam de saber rapidamente com que linhas se cosem para preparar o dia das eleições. Luísa Salgueiro esteve no debate do podcast da Renascença, "Em Nome Do Voto", com Ribau Esteves, e os dois autarcas dizem que a indefinição é prejudicial.

Já daqui a dez dias, a 23 de janeiro, ocorre o voto por antecipação em mobilidade e o Governo já alargou as secções de voto para este dia, para 2.600 em todo o país.