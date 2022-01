Portugal mantém o quinto passaporte mais valioso do mundo

De acordo com o Índice de Henley, que analisa o valor dos passaportes com base no número de países aos quais os seus detentores podem aceder em livre-trânsito, Portugal mantém o quinto lugar no ranking.

Assim, um passageiro com passaporte português pode viajar para 187 países sem necessitar de requerer qualquer autorização prévia.

A Irlanda também surge em quinto, empatando com Portugal.

O Índice de Henley para 2022 é liderada pelos passaportes do Japão e de Singapura , que permitem viajar para 192 países. Em segundo lugar surge a Alemanha e a Coreia do Sul, com 190 países, e em terceiro a Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha, com 189 países

No fundo da lista está o Afeganistão , com apenas 26 países, seguido do Iraque, com 28, e da Síria, com 29.

Esta listagem não teve em conta as proibições temporárias impostas no âmbito da pandemia.

O Índice de Henley avalia trimestralmente os passaportes dos diferentes países, tendo por base os dados disponibilizados pela Associação Internacional de Transporta Aéreo (IATA, na sigla inglesa).

Nesta lista são considerados 199 passaportes diferentes e 227 destinos internacionais.