Nasceu bebé da mãe internada com Covid-19 no S. João

Já nasceu o bebé da mãe com Covid-19, que está internada nos cuidados intensivos do Hospital s. João, no Porto.

Esta mulher de 35 anos, que não está vacinada, foi internada às 33 semanas de gravidez, em estado grave.

Deu entrada no hospital na passada sexta-feira, vinda do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, e tem estado ligada a uma ECMO - uma máquina que funciona como um pulmão e um coração artificiais para pacientes que estão com órgãos comprometidos.

O hospital marcou uma conferência de imprensa para o final da manhã.

Desde o início da pandemia, o Hospital São João contabilizou três grávidas com Covid-19 em ECMO: as duas primeiras foram salvas e que apenas um dos bebés não sobreviveu.