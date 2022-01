Mais internados em dia com mais 22 mortos e 40.134 infetados com Covid-19

Veja também:

Portugal regista, nas últimas 24 horas, mais 22 mortos e 40.134 infetados com Covid-19. Há também um novo aumento de internados, mais 64, para um total de 1.699, dos quais 162 em cuidados intensivos (menos cinco).

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a zona com maior número de novas infeções, com mais 16.062, seguida da região do Norte, com 14.866 novos casos, e do Centro, com 4.232 casos. Em quarto lugar continua a figurar a região da Madeira com 1.960 novas infeções, depois o Alentejo, com 1.255, e o Algarve com 1.219. Os Açores fecham a lista com 540 novos infeções.

Das 22 vítimas mortais, uma tinha entre 40 e 49 anos, outra entre os 50 e os 59 e outra entre os 60 e os 69 anos. Há também registo de quatro vítimas na faixa etária entre os 70 e os 79 anos e 15 acima dos 80 anos.

O número de casos ativos também subiu, existindo agora 286.965 casos ativos de Covid-19 em todo o país.

Desde o início da pandemia, Portugal regista 1.774.477 casos da doença, dos quais 19.203 morreram e 1.468.309 conseguiram recuperar.