Mais de um milhão de pessoas sem médico de família

Há mais de um milhão e cem mil pessoas sem médico de família. Um número alto que o Governo não conseguiu reduzir.

O Jornal Público escreve esta quinta-feira que o problema atinge todas as regiões do país, mas tem maior impacto na região de Lisboa e Vale do Tejo onde estão mais de dois terços das pessoas que não têm médico de família.

De acordo com os dados do BI dos Cuidados de Saúde Primários e do Portal do SNS, no final de dezembro 10,8% dos 10,4 milhões pessoas inscritas nos centros de saúde não tinham um médico de família atribuído.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é no país a que apresenta a situação mais preocupante, com mais de 783 mil pessoas nessa situação, representando 69% do total de pessoas sem médico de família no país.