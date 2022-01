Covid-19. Maiores de 18 anos que tenham tomado Janssen já podem autoagendar reforço

As pessoas com mais de 18 anos que tomaram a vacina da Janssen contra a Covid-19 há mais de três meses já podem autoagendar a administração da dose de reforço.

De acordo com o portal do autoagendamento, o alargamento permite que as pessoas a partir dos 18 anos, inclusive, possam agendar a dose de reforço, possibilidade que estava apenas disponível para os utentes com 30 ou mais anos.

O portal permite, ainda, o autoagendamento da dose de reforço contra a Covid para todos os maiores de 45 anos, independentemente da vacina na primeira fase, e para os maiores de 60 anos que não tenham tomado o reforço da vacina anti-Covid e a vacina da gripe.

Tal como com a vacinação primária completa, o portal permite aos utentes escolher a data e o local onde serão vacinados.