Bebé que nasceu com a mãe ligada à ECMO. Santiago "está bem e respira sozinho"

O bebé que nasceu com a mãe ligada à ECMO está bem. É um rapaz, chama-se Santiago, nasceu às 34 semanas de gestão, com 2.420 kg.

As informações foram prestadas pela equipa de médicos do Hospital de São João.

"Está muito bem e respira sozinho", confirmou o diretor de neonatologia. O bebé está na incubadora, procedimento normal para a idade gestacional com que nasceu, acrescentou Henrique Soares.

A cesariana foi programada e decorreu, na quarta-feira, às 12h20, "sem qualquer problema" na quarta-feira, referiu Marina Moucho, diretora de obstetrícia.

A mãe, 35 anos, que não está vacinada, foi internada às 33 semanas de gravidez, com Covid-19 em estado grave.

Deu entrada no hospital na passada sexta-feira, vinda do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, e tem estado ligada a uma ECMO - uma máquina que funciona como um pulmão e um coração artificiais para pacientes que estão com órgãos comprometidos.

A mulher continua positiva, mas "está acordada, colaborante e bem disposta", disseram os médicos. O seu estado é considerado estável, mas mantém-se em cuidados intensivos.

O bebé está negativo e é "altamente improvável" que venha a contrair Covid-19, mas ainda será submetido a segundo teste.