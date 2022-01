Falha de energia obriga associação de apoio a crianças a adiar reabertura na Trafaria

A falha de energia que deixou o bairro do Segundo Torrão, na Trafaria, concelho de Almada, sem luz impediu que, nesta terça-feira, fossem iniciadas as atividades na Fábrica do Sonhos. O espaço gratuito de acompanhamento das crianças daquele bairro ilegal só deverá retomar as atividades na próxima semana.

A energia elétrica foi reposta no bairro mais de três dias depois de parte dos moradores terem ficado sem luz.

A presidente da Associação Cova do Mar, que tem o projeto social "Fábrica dos Sonhos", explicou que não poderá abrir esta terça-feira as suas portas e receber as mais de 35 crianças que acolhe todos os dias para atividades de tempos livres e acompanhamento no estudo, porque não estão reunidas todas as condições necessárias. Segundo Alexandra Leal, as atividades só deverão retomar no dia 18 de janeiro.

Entretanto, a associação aguarda a chegada das 80 lanternas encomendadas com o valor doado por várias pessoas para distribuir pelas famílias.

"Na impossibilidade de termos em quantidades suficientes para as três mil pessoas do bairro vamos continuar a distribuir uma por cada criança que more no bairro e precise", frisou a responsável..

O Segundo Torrão, na Trafaria, é um bairro precário em Almada, Setúbal, com mais de três mil pessoas que há cerca de 40 anos se começou a formar ilegalmente, uma condição que se mantém.

A agência Lusa contactou a Câmara Municipal de Almada no sentido de obter respostas quanto à resolução da falta de energia no bairro do Segundo Torrão e se as famílias estavam a receber apoio, mas até ao momento não obteve resposta.