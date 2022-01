Ex-treinador de futebol acusado de mais de 12 mil crimes de pornografia de menores

Um ex-treinador de futebol, dos escalões de formação está a ser acusado de mais de 12 mil crimes de pornografia de menores, sete dos quais agravados, e de seis crimes de abuso sexual de crianças.

O Jornal de Notícias (JN) escreve esta terça-feira que o homem terá colecionado e divulgado milhares de fotografias e vídeos de crianças com menos de 14 anos, tendo criado uma página no Instagram onde se fazia passar por um menor para manter conversas com crianças e jovens.

Durante os mandados de busca à residência do treinador, a Polícia Judiciária apreendeu dezenas de discos rígidos e outros dispositivos que guardavam milhares de fotografias e vídeos de menores em poses de cariz sexual.

O caso começou a ser investigado pelo Ministério Público em abril de 2019 em Lisboa e o suspeito foi detido dos anos depois, em Beja. Está em prisão preventiva desde maio de 2021.

O suspeito era responsável por um posto de abastecimento de combustíveis em Beja e treinador de futebol na área da formação nas horas vagas. Quando foi detido encontrava-se a frequentar um curso de treinadores na Associação de Futebol de Beja.