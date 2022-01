Aluno que agrediu colega foi suspenso e sujeito a processo

Um estudante suspeito de agredir um colega de 12 anos na Escola da Barranha, na Senhora da Hora, Matosinhos, foi suspenso preventivamente e vai ser alvo de um processo disciplinar, disse hoje fonte autorizada.

Segundo informação prestada pelo Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, a que pertence o estabelecimento de ensino em causa, foi já nomeado um instrutor para conduzir o processo disciplinar.

Ainda de acordo com essa informação, foram ouvidas todas as partes envolvidas, em articulação com o serviço Escola Segura da PSP. .

A agressão foi consumada na segunda-feira e, conforme disse fonte da PSP, o caso foi também comunicado às autoridades judiciárias, na sequência da chamada ao local de uma equipa policial do programa Escola Segura.

Contactado pela agência Lusa, o Ministério da Educação disse que "repudia veementemente todas as formas de violência, em particular em ambiente escolar, convidando todos para uma atitude proativa de prevenção de comportamentos violentos e de desrespeito".

Um vídeo reproduzido na rede social Facebook e na página eletrónica do diário Correio Manhã mostrava a vítima prostrada no solo e a ser socada e pontapeada por outro menor.

A criança atacada ficou com hematomas na zona da cabeça e num dos olhos.

Uma funcionária que mais tarde terá tentado terminar o desacato terá sido também atingida.