Vacinação pediátrica. Números “não honram o país”, diz bastonário dos Médicos

“Se, nos dias que foram disponibilizados para a vacinação das crianças, era possível ter vacinado todas as crianças, porque havia essa capacidade, e só conseguimos vacinar cerca de 50% não me parece de facto um bom resultado: significa que não estamos a comunicar bem aquilo que é a importância da vacinação ”, considera.

“Vacinámos apenas cerca de 50% das crianças, o que é uma taxa de vacinação que não honra o nosso país. Nós temos sempre taxas de vacinação bastante mais altas do que estas – aliás, somos um dos países do mundo com maior taxa de adesão à vacinação”, começa por dizer à Renascença .

Segundo Miguel Guimarães, seria importante que as autoridades de saúde disponibilizassem os dados relativos ao internamento de crianças com Covid-19.

“Nós continuamos sem saber os dados que temos no nosso país e, daquilo que vou tendo conhecimento pelo que me dizem os médicos pediatras do que está a acontecer nos seus serviços, temos obviamente crianças internadas por Covid-19 e algumas com doença grave. Quando temos uma situação destas, acho que a Direção-Geral da Saúde devia dar estes dados: quantas crianças é que estão internadas por terem miocardite na sequência da vacina ou que estão internadas por terem miocardite porque tiveram Covid – como sabe a Covid-19 dá muitos mais casos de miocardite que a própria vacina – e que crianças internadas é que temos: são vacinadas, não vacinadas, que tipo de doença têm?”, aponta.

A vacinação pediátrica contra a Covid-19 teve início a 18 de dezembro.