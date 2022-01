Rendeiro continua detido. Nova audiência para 21 de janeiro

Apesar de a defesa do ex-banqueiro ter apresentado recurso sobre a decisão do juiz de colocar João Rendeiro em prisão preventiva, o advogado Paulo Sá e Cunha já previa que não era isso que ia acontecer nesta audiência.

A sessão ficou marcada apenas pela resolução de questões processuais. As autoridades sul-africanas continuam à espera do pedido de extradição da justiça portuguesa, algo que tem de acontecer até dia 20 deste mês.

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) regressou esta segunda-feira ao tribunal de Verulam, Durban, na África do Sul. João Rendeiro continua detido até 21 de janeiro, data em que há nova audiência.

Para este advogado, as leis internacionais amarram a África do Sul à obrigação de colaborar e acredita que o desfecho só pode ser um: o regresso de Rendeiro a Portugal para cumprir pena.

"A Procuradoria-Geral da República está já há tempos a trabalhar na tradução de toda a documentação que é necessária para instruir os pedidos de extradição. Não tenho dúvidas nenhumas de que em devido tempo Portugal vai apresentar o pedido de extradição, Nem me passa pela cabeça que isso não aconteça", avalia.

O advogado explica ainda que depois de entregue o pedido, a única solução do tribunal sul-africano vai ser aceitar a extradição de João Rendeiro.

Paulo Sá e Cunha acredita que as autoridades portuguesas vão conseguir cumprir o prazo estabelecido.

Na opinião de Sá e Cunha, a prisão preventiva "deve-se manter porque João Rendeiro estava na África do Sul em fuga à justiça portuguesa". "Não é uma potencialidade de alguém que pode vir a fugir, é a detenção de uma pessoa que está em fuga".

O ex-banqueiro está detido no estabelecimento prisional de Westville, província de KwaZulu-Natal, há 26 dias.

"Não se trata de uma questão de querer colaborar, ou não querer colaborar, mas de dar cumprimento às obrigações internacionais do estado sul-africano na qualidade de signatário da convenção europeia de extradição. Não me parece, por isso, que salvo alguma questão material que possa condicionar a extradição, o resultado não seja o da extradição para Portugal", defende.

Rendeiro foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou no dia 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa, remetendo-o para uma das maiores prisões do país, depois de rejeitar a libertação sob caução.



João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.