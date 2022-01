Voos fantasma. Ómicron faz companhias europeias voarem com aviões vazios

Só a Lufthansa admite a realização de quase 18 mil voos quase vazios, e que, por isso, não são comercialmente rentáveis, com o único objetivo de conservar os seus direitos de descolagem e aterragem.

Quanto à TAP, ao que a Renascença apurou esta manhã junto de fontes do sector aeronáutico, a transportadora aérea não tem operado voos sem passageiros ou aviões quase vazios.

De acordo com o jornal "El País", diversas companhias aéreas europeias apelam a uma maior flexibilidade de regras, perante os condicionalismos impostos pela variante Ómicron.

Na leitura de Francisco Ferreira, da organização ambientalista ZERO, esta é uma situação "absolutamente surreal".

"Não se consegue perceber como é que nós estamos a lutar contra as alterações climáticas à escala mundial, e em tempos de Covid continuam a gastar-se toneladas e toneladas de 'jet fuel' sem que sejam necessários. É incompreesível que as autoridades não cheguem a acordo da manutenção dos slots para as companhias sem a necessidade destes voos vazios", defende.

A Comissão Europeia está consciente do problema de haver centenas de voos sem passageiros na União Europeia. É por isso que em março de 2020 ele agiu rapidamente e adaptou as regras que as companhias aéreas devem cumprir.

Antes do surto do coronavírus, eles tinham que operar 80% dos voos em cada rota nas diferentes temporadas para não perder seus horários na próxima. Perante a queda drástica do tráfego aéreo, Bruxelas reduziu a percentagem para 50%.

Em julho passado, estendeu a isenção até março deste ano. Mais tarde, já com a temporada de verão, quando a procura deve aumentar, terão que operar 64% de seus slots.