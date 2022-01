PJ detém homem com mandado de captura internacional por crimes tributários

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, este sábado, a detenção de um homem que estava a ser procurado pelas autoridades brasileiras, depois de ter sido condenado por crimes tributários no Brasil.

De acordo com a PJ, a detenção foi levada a cabo na Póvoa do Varzim, sendo dado "cumprimento ao mandado de detenção internacional inserido no sistema da Interpol como notícia vermelha, com vista à sua extradição".

O detido é um empresário de 64 anos, que foi condenado a "uma pena de prisão de três anos e seis meses".

"Será presente ao Tribunal da Relação do Porto", acrescenta.

A agência Lusa contactou a Polícia Judiciária, no entanto, até ao momento não foi possível obter informação adicional.