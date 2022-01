Novo recorde. SNS contabilizou 22 milhões de horas extraordinárias

Este é o maior valor registado no Portal do SNS e representa um acréscimo de 26% em relação a 2020. Nesse ano já tinha sido batido o recorde nesta matéria.

No ano passado, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizaram perto de 21,9 milhões de horas extraordinárias, notícia este sábado o Público .

“Os médicos deverão ter feito cerca de 7,5 milhões de horas extra”, estima ao Público Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, para concluir que “é evidente que o SNS precisa de contratar mais médicos, ter melhores condições de trabalho, mais investimento”.



Segundo os dados do Portal do SNS, no topo da lista das instituições que mais horas de trabalho suplementar registaram em 2021 está o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com 1,6 milhões de horas.

No segundo lugar está o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (1,4 milhões) e, a fechar o top três, está a Administração Regional Saúde (ARS) Norte, com 1,3 milhões de horas.