Trabalhadores com Covid-19 e em isolamento perturbam recolha do lixo em Lisboa

A recolha do lixo em Lisboa está a sofrer perturbações e constrangimentos em resultado do número de trabalhadores deste setor que está impossibiltado de comparacer ao serviço por estar infetado com a Covid-19 ou em isolamento profilático.

Em comunicado, a autarquia "informa que em virtude da atual situação epidemiológica, os serviços de recolha de resíduos estão com alguns constrangimentos para assegurar o normal funcionamento da atividade, atento o número de trabalhadores impedidos de exercer as suas funções, por terem testado positivo para a Covid-19 ou em isolamento profilático, à semelhança do que se verifica na restante população".