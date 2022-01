“Tempo para Si”. Almada arranca com projeto de apoio a cuidadores informais

Seis meses depois de ter dado inicio ao processo, a Câmara Municipal de Almada anuncia, agora, o arranque do “Tempo para Si”.

Trata-se de um projeto que pretende ser “uma resposta, implementada através de trabalho conjunto de parceria, que permita o descanso do cuidador”, concretizando-se através “de um serviço de descanso ao cuidador ao domicilio”, explica a informação do município chegada à Renascença.

Na prática, o “Tempo para Si” recorre a uma bolsa de cuidadores formais que “se propõem a acompanhar os entes dependentes”, permitindo que os cuidadores informais “usufruam de tempo de descanso/lazer” para se dedicarem a outras tarefas de carater pessoal.

No concelho de Almada, este projeto de apoio resulta de uma parceria entre o município e duas associações com experiência no terreno: a APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (núcleo da Quinta dos Inglesinhos) e a APCAS – Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal.

A primeira é a entidade gestora do projeto e está responsável pela receção, análise e seleção de candidaturas. A segunda associação assume-se como a entidade executora, tendo criado uma bolsa de enfermeiros, que vão ao domicílio acompanhar a pessoa dependente, substituindo o cuidador informal.

Candidaturas abertas

Depois de ter sido assinado um protocolo, o projeto está agora em condições de ser materializado.

Segundo a autarquia, as candidaturas que já começaram, permitem “perceber que a maioria dos interessados são pais da pessoa com dependência, que esta tem uma deficiência e um elevado grau de comprometimento, quase sempre acima dos 80% de incapacidade”.

Na sua maioria, estes cuidadores “requerem apoio, de forma periódica”, para descanso.

A Câmara de Almada foi, de resto, uma das duas dezenasmais de autarquias selecionadas para integrar a 1.ª edição da Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais o «Tempo para Si», projeto que, inclusive, já recebeu o selo de mérito da RACCI – Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais.

“Pretende distinguir, divulgar e amplificar as melhores práticas levadas a cabo por municípios e freguesias nesta área, em Portugal”, adianta a nota informativa.

Ao projeto podem candidatar-se os cuidadores informais, que “prestem cuidados a pessoa dependente, podendo ser um familiar, amigo ou pessoa próxima que assume a função de cuidador informal principal”.

Para obter todas as informações, pode contatar o Centro Quinta dos Inglesinhos da APPACDM, através do e-mail dir.qi@appacdm-lisboa.pt ou então do contacto telefónico 212 945 530 / 965 009 971.