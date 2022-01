Tancos. Caem as acusações de associação criminosa e tráfico de armas e Azeredo Lopes absolvido

A leitura do acórdão ainda decorre no Tribunal de Santarém.

O Tribunal de Santarém absolveu, esta sexta-feira, os 23 arguidos do assalto aos paióis de Tancos do crime de associação criminosa e de tráfico de armas. Segundo o acórdão do coletivo de juízes, o ministro da Defesa Azeredo Lopes também foi absolvido de todos os crimes.

O caso remonta a 29 de junho de 2017 e prende-se com o furto e recuperação de armamento do paiol de Tancos. Algum do material foi recuperado na região da Chamusca, Santarém, em outubro de 2017, numa operação que envolveu a Polícia Judiciária Militar (PJM) em colaboração com elementos da GNR de Loulé.

O julgamento, cujo processo tem 22.497 páginas, começou em 2 de novembro de 2020 e em causa um conjunto de crimes que vão desde terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação até falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.

Além do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, estiveram também em julgamento o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira e o ex-porta-voz desta instituição militar Vasco Brazão, além de elementos da GNR de Loulé e do Porto.

Alguns arguidos foram acusados de planear e executar o furto do material militar dos paióis nacionais, enquanto outros, entre os quais Azeredo Lopes, que se demitiu do cargo ministerial no seguimento do processo, e os dois elementos da PJM, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição de 11 dos 23 arguidos, incluindo de Azeredo Lopes, considerando que a conduta do ex-governante se pautou apenas por uma "omissão do ponto de vista ético", ao não diligenciar no sentido de ser levantado um processo disciplinar aos elementos da PJM.

Já a pena mais grave - entre os nove e os 10 anos de prisão - foi pedida para João Paulino, autor confesso do furto.