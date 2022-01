Relatório apela a intensificação da vacinação de reforço perante agravamento da pandemia

“O número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19, por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 2.777 casos, com tendência fortemente crescente a nível nacional e em todas as regiões.”

O relatório das linhas vermelhas, divulgado esta sexta-feira, alerta para o aumento do número de casos de Covid-19 entre os maiores de 65 anos e para o provável aumento de pressão sobre o sistema de saúde e na mortalidade. O documento da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) apela à "intensificação da dose de reforço" da vacina.

O número de casos de Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no Continente “revelou uma tendência crescente, correspondendo a 62% (na semana anterior foi de 59%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.”

O índice de transmissibilidade R(t) apresenta valor igual ou superior a 1, indicando uma tendência crescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional (1,32) e em todas as regiões. A região Alentejo foi aquela em que se registou o valor mais elevado do R(t) (1,42).

De acordo com o relatório das linhas vermelhas, “dado o rápido aumento de casos, mesmo tendo em consideração a menor gravidade da variante Omicron, é provável um aumento de pressão sobre o todo o sistema de saúde e na mortalidade, recomendando-se a manutenção de todas as medidas de proteção individual e a intensificação da vacinação de reforço”.

A proporção de casos confirmados notificados com atraso foi de 12,8% (na semana passada foi de 6,8%), ultrapassando o limiar de 10,0%.

Nos últimos sete dias, 64% dos casos de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 foram isolados em menos de 24 horas após a notificação (na semana passada, o número foi de 81%) e, no mesmo período, foram rastreados e isolados, quando necessário, todos os contactos em 40% dos casos.

O relatório do INSA e da DGS assinala que as pessoas com um esquema vacinal completo “tiveram um risco de internamento 2 a 6 vezes menor do que as pessoas não vacinadas, entre o total de pessoas infetadas em outubro”.

As pessoas com um esquema vacinal completo tiveram um risco de morte 3 a 5 vezes menor do que as pessoas não vacinadas, entre o total de pessoas infetadas em novembro.

Na população com 80 e mais anos, a dose de reforço reduziu o risco de morte por COVID-19 quase para metade em relação a quem tem o esquema vacinal primário completo.

Evolução da Covid-19 em Portugal