Quatro reações graves em quase 96 mil crianças vacinadas contra a Covid-19

Das quase 96 mil crianças entre os 5 e os 11 anos já vacinadas (95.797) contra a Covid-19, apenas quatro tiveram reações adversas graves e duas não graves.

De acordo com o relatório de farmacovigilância do Infarmed, as reações adversas registadas “incluem arrepios, dor no local de vacinação, mal-estar-geral, pirexia [febre], petéquias [manchas rosadas num local] e um caso de miocardite, sendo que este último ocorreu em criança de 10 anos com evolução clínica de cura”.

Na faixa etária entre os 12 e os 17 anos, foram registadas 97 reações adversas graves e 91 não graves, num total de cerca de um milhão e 100 mil vacinas administradas (1.104.888).

Neste grupo, os casos notificados como graves referem-se, na sua maioria, a “situações já descritas na informação das vacinas, tais como casos de síncope ou pré-síncope e reações de tipo alérgico, que dependem do perfil individual do vacinado”, refere o relatório a que a Renascença teve acesso.

Os casos “motivaram observação e/ou tratamento clínico, mas todos tiveram evolução positiva e sem sequelas”.