Quase 39 mil casos de Covid-19, em dia com mais internamentos e 17 mortes

Portugal regista esta sexta-feira mais 17 mortes por Covid-19 e 38. 734 novos casos, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de pessoas internadas continua a aumentar. Nos hospitais portugueses há agora 1.353 doentes com Covid, mais 41 pacientes em relação ao dia anterior.



Em enfermaria estão internadas 1.192 pessoas, mais 39, e em unidades de cuidados intensivos 161, mais três em comparação com o boletim de quarta-feira.



O país tem agora 254 mil casos ativos de Covid-19, o maior valor desde o início da pandemia. São mais 6.800 no espaço de um dia.



Recuperaram da doença 31.917 pessoas no espaço de um dia.



Em contactos de vigilância estão 214 mil pessoas, uma subida de 13.028 em comparação com o boletim anterior da Direção-Geral da Saúde.



Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 19.071 mortes, quase um milhão e 577 mil casos e um milhão e 304 mil recuperados.



Nos indicadores da matriz de risco, o índice de transmissibilidade (Rt) volta a descer e a taxa de incidência a subir.

O Rt desceu de 1.41 para 1.32 a nível nacional e em Portugal continental.

A taxa de incidência nacional sobe de 2.104,7 para 2.438,8 casos por 100 mil habitantes e no continente evolui de 2.114,3 para 2.444, 5 casos.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a região do país mais afetada, com nove mortes e 15.606 novos casos de Covid-19.



O Norte tem quatro óbitos e 14.689 novas infeções, o Centro regista uma morte e 4.558 casos, o Alentejo regista um óbito e 1.126 infeções e o Algarve uma morte e 940 novos casos.



Nas regiões autónomas, a Madeira tem mais uma morte e 1.526 casos e os Açores 289 infeções e nenhum óbito.