Pagamento de despesas a trabalhadores em teletrabalho é "quase inexequível"

O Governo prolongou a obrigatoriedade do teletrabalho até à próxima sexta feira, dia 14 de janeiro, mas as regras estão a levantar várias dúvidas sobre o pagamento das despesas adicionais aos funcionários.

O advogado e especialista em Direito do Trabalho, Luís Gonçalves da Silva explica que os trabalhadores têm dificuldades em justificar os gastos.

"Quantos trabalhadores terão a fatura do ano anterior do mês homólogo? Como é que os trabalhadores vão exibir essas faturas quando elas são susceptíveis de exibir dados pessoais? Muitas vezes os filmes que a família viu, e o valor varia consoante a duração do contrato", argumenta.