Dezembro foi o quarto mais quente dos últimos 90 anos em Portugal

Quanto à temperatura média do ar, o IPMA aponta para um valor médio de 11.69 °C, mais 1.73 °C do que o normal registado no período 1971-2000.

Desde 1931 que não havia um dezembro tão quente, com a média da temperatura máxima do ar a chegar aos 15.72 °C (mais 1.84 °C), o segundo valor mais elevado dos últimos 90 anos (em 2015 atingiu-se os 16.21 °C).

Dezembro de 2021 foi o quarto mais quente dos últimos 90 anos e bateu-se o recorde da estação, com um extremo de 26.4 °C de temperatura máxima na Zambujeira, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O mês de dezembro de 2021 teve valores diários de temperatura máxima e mínima do ar quase sempre superiores ao valor médio mensal, em particular a temperatura máxima, segundo o IPMA, que destaca o último dia do ano, com valores que ultrapassaram ou igualaram os anteriores máximos de dezembro em cerca de 10% das estações do Continente.

Durante o mês de dezembro, o IPMA sublinha o dia 20, "com precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada nas regiões do Barlavento Algarvio, Baixo Alentejo e a região de Setúbal e Vale do Sado", e o período entre os dias 23 e 26, "com precipitação moderada e persistente nas regiões do Norte e Centro".

No final do mês de dezembro 94% do território estava em situação de seca meteorológica, segundo o IPMA, que aponta para uma "ligeira diminuição" da percentagem do território na classe de seca severa e um aumento na classe de seca moderada.

O relatório do IPMA indica que no final de dezembro se manteve a situação de seca meteorológica em quase todo o território, verificando-se uma ligeira diminuição da percentagem do território na classe de seca severa e um aumento na classe de seca moderada.

De acordo com o índice meteorológico de seca, mais de metade (57,7%) do território estava em seca fraca, 27.3% em seca moderada e 8.7% em seca severa (12,6% em novembro).