Covid-19. Testes que deram falsos positivos na Irlanda não foram vendidos em Portugal

A Irlanda retirou do mercado os autotestes da marca Genrui, que também são vendidos em Portugal, nos supermercados Pingo Doce e Lidl.

Em causa estão mais de 500 queixas por falsos testes positivos à Covid-19 e que levaram as autoridades irlandesas a darem ordem de retirada destes testes de antigénio do mercado.

Em Portugal, o Infarmed revelou, em comunicado, que “os lotes comercializados na Irlanda não foram comercializados em Portugal”.

Perante esta informação disponibilizada pela Genrui Biotech Inc., a autoridade nacional do medicamento não identifica “risco relevante para a saúde pública”, mas “está em contacto com as suas congéneres europeias", assim como com com o fabricante do autoteste, para "reunir toda a informação relevante”.

Este problema é semelhante ao ocorrido na Alemanha, no passado mês de dezembro. De resto, também em setembro de 2021 foram reportadas, em Portugal, várias reclamações por falhas nos componentes do kit de testagem, em particular a inexistência de líquido reagente em quantidade suficiente para obter um resultado válido do rastreio.