Suspensão do isolamento nas legislativas? Costa quer "quadro jurídico sólido"

O primeiro-ministro alegou hoje que a questão do voto dos cidadãos em isolamento foi agora levantada por causa do aumento acentuado dos casos da Covid-19 e salientou a exigência de atuar com base num quadro jurídico sólido.

António Costa assumiu esta posição em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, depois de questionado sobre as razões que levaram só agora o Governo a colocar a questão do voto dos cidadãos em isolamento, quando isso mesmo não aconteceu nos anteriores atos eleitorais das presidenciais e das autárquicas.

"O parecer foi solicitado ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) porque estas eleições acontecem num momento em que estamos confrontados com uma variante que sabemos ser altamente transmissível. Sendo altamente transmissível, haverá mais pessoas afetadas”, começou por justificar o líder do executivo.

Em relação ao momento em que o Governo espera receber a resposta da PGR, António Costa alegou que essa é uma questão que ultrapassa o Governo.

“Não temos naturalmente indicação, mas a questão foi colocada quarta-feira de manhã à senhora procuradora-geral da República e é natural que o Conselho Consultivo precise de algumas semanas para se poder pronunciar. Só a PGR é que poderá dizer quando é que estará em condições de dar uma pronúncia”, frisou.