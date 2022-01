Portugal volta a ter mais de 39 mil novos casos de Covid-19

Em enfermaria estão internadas 1.296 pessoas, mais 45, e em unidades de cuidados intensivos 158, mais 15 em comparação com o boletim de quarta-feira.

O número de pessoas internadas continua a aumentar. Nos hospitais portugueses há agora 1.311 doentes com Covid , mais 60 pacientes em relação ao dia anterior.

Vinte e cinco pessoas morreram com Covid-19 nas últimas 24 horas. Há uma morte na faixa etária entre os 20 e 29 anos, 16 com mais de 80 anos, sete entre os 70-79 e uma nova faixa 50-59 anos.

Depois do máximo de 39.570 novas infeções verificadas na quarta-feira, as autoridades confirmam esta quinta-feira 39.074 casos, o segundo maior número desde o início da pandemia.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 19.054 mortes, quase um milhão e 539 mil casos e um milhão e 272 mil recuperados.

Em contactos de vigilância estão 201 mil pessoas, uma subida de 3.442 em comparação com o boletim anterior da Direção-Geral da Saúde.

Recuperaram da doença 30.707 pessoas no espaço de um dia, um valor que já tem em conta as novas regras que reduziram o tempo de isolamento de dez para sete dias em Portugal continental.

O país tem agora 247 mil casos ativos de Covid-19 , o maior valor desde o início da pandemia. São mais 8.342 no espaço de um dia.

Depois de ouvidos os especialistas no Infarmed, na(...)

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a região do país mais afetada, com 15 mortes e 16.989 novos casos de Covid-19.

O Norte tem sete óbitos e 14.094 novas infeções, o Centro tem 4.207 casos e nenhuma morte esta quinta-feira, o Alentejo regista um óbito e 1.154 infeções e o Algarve uma morte e 1.021 novos casos.



Nos indicadores da matriz de risco, a taxa de incidência nacional está nos 2.104,7 casos por 100 mil habitantes e no continente é de 2.114,3 casos; o índice de transmissibilidade (Rt) é de 1,41 em Portugal continental e no conjunto do país.

As escolas reabrem na segunda-feira sem turmas em isolamento e o teletrabalho continua a ser obrigatório até dia 14, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

A situação é “tranquila” no que respeita à contenção de casos graves da Covid-19 e "podemos avançar na próxima semana, com cautela", declarou António Costa. Confira as medidas que vão entrar em vigor na próxima semana.



Evolução da Covid-19 em Portugal