Grupo Impresa não tem evidências de hackers tenham tido acesso a 'passwords'

Se no caso dos assinantes do Expresso e subscritor da Opto os dados pessoais foram acedidos, a Impresa esclarece que "alguns dados pessoais terão sido acedidos pelos atacantes, concretamente dados de identificação e contacto associados ao 'login'" como o nome, 'email' e contacto telefónico.

Sobre se os atacantes tiveram acesso às 'passwords' utilizadas para aceder ao Expresso e à plataforma Opto, a Impresa responde: "Até à data do presente comunicado não temos evidências de que os atacantes tiveram acesso às suas 'passwords'".

A dona da SIC e do Expresso, que foi alvo de um ataque informático no passado domingo, emitiu hoje um extenso comunicado sobre o assunto, onde se inclui um conjunto de 11 perguntas e respostas.

O grupo Impresa diz não ter evidências de que os atacantes informáticos tenham tido acesso às 'passwords' para aceder aos serviços do Expresso e Opto, mas relembra que é "boa prática" mudar regularmente as palavras-chave.

Já sobre se os atacantes tiveram acesso aos dados do cartão de crédito utilizados para pagar as assinaturas do Expresso e subscrição da Opto, até ao momento a Impresa diz não ter evidências de que os piratas informáticos tenham tido acesso a esta informação.

Entre as medidas adotadas para reparar a violação de dados, a Impresa salienta que foi "efetuada a recuperação de cópias de segurança, bem como a realização de análises de vulnerabilidades".

Sobre quem está por detrás deste ataque, a empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão aponta que, "tanto quando foi possível saber, um grupo de atacantes (auto-identificados como Lapsus$ Group) realizou uma intrusão na rede interna, bem como nos meios de controlo da plataforma de 'cloud' (AWS) utilizada pelo grupo Impresa".

Até ao momento, "não foi efetuado qualquer pedido de pagamento (resgate)", assevera a Impresa.

Caso algum cliente tenha recebido uma comunicação fraudulenta do Expresso intitulada "Breaking Presidente afastado e acusado de homicídio: Lapsus$ é o novo presidente de Portugal" e um SMS suspeito da Opto, a Impresa aconselha a apagar "e nunca carregar em hiperligações de quaisquer comunicações desse tipo".

Normalidade “demorará algum tempo”

O grupo Impresa reconheceu hoje que "demorará algum tempo para que a normalidade de todas as operações seja reposta", na sequência do ataque informático de que foi alvo no passado domingo e que afetou os 'sites'.

Ainda assim, apesar de o ataque dificultar “seriamente” a missão dos órgãos de comunicação social, na próxima sexta-feira, 7 de janeiro, está garantida a publicação da edição semanal do Expresso, um número especial que assinala os 49 anos do jornal, refere.