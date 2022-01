“Foi um ataque à liberdade de imprensa”, diz diretor do Expresso sobre ataque informático

Qualquer impedimento ao trabalho do jornalista é uma obstrução à liberdade de imprensa e o ataque informático de domingo, aos sites do Expresso e da SIC, não é exceção, defende o diretor do semanário.

“Isto é um ataque enorme à liberdade de imprensa. Há muita gente que diz que não, que é um ataque cibernético a uma empresa. Não. É um ataque à liberdade de imprensa, exatamente porque quando se impede um jornalista de utilizar meios para realizar o seu trabalho, isso é um ataque à liberdade de imprensa. E isto é o que aconteceu”, afirma João Vieira Pereira, nesta quinta-feira, n’As Três da Manhã.

O responsável diz não acreditar nas várias teorias especulativas que circulam pelas redes, nomeadamente nas que falam num ato de vingança. No seu entender, são “disparatadas”.

“Eu não acredito nisso”, diz, adiantando que não existem ainda “provas nenhumas para poder entrar em teorias da conspiração. Aconteceu no Expresso e na SIC, mas pode acontecer a muitas empresas, quer de comunicação social ou não”, até porque vivemos “numa sociedade cada vez mais digital, que cada vez depende mais do telefone, dos computadores, dos ipads, etc, para funcionar”.