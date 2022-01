🔴 Em direto. Escolas, teletrabalho, comércio, discotecas. As medidas em vigor a partir da próxima semana

Desde essa data, o número de infetados disparou e já ultrapassou os 30 mil diários, sendo que, na quarta-feira, foi registado um novo máximo: 39.570 infeções. No entanto, o número de óbitos foi bastante inferior ao máximo registado em janeiro de 2021, bem como o número de internados.

São novas medidas para conter a pandemia de Covid-19, um dia depois de ouvidos os especialistas e numa altura em Portugal bate recordes de infeções, ainda que com a pressão hospitalar controlada.

António Costa falava ao país no final do Conselho de Ministro, que fez uma avaliação das medida de contenção da pandemia de Covid-19.

O Governo decidiu manter o controlo de fronteiras , com teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal e sanções para as companhias de aviação.

Os bares e discotecas podem reabrir a 14 de janeiro, com exigência de teste negativo à entrada e proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

A proibição de saldos no comércio termina , mas os estabelecimentos ficam com limitação de lotação de uma pessoa por cinco metros quadrados.

As escolas reabrem na segunda-feira sem turmas em isolamento e o teletrabalho continua a ser obrigatório até dia 14, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro. "Podemos avançar na próxima semana, com cautela", declarou António Costa.

A pressão hospitalar tem, ainda assim, aumentado, mas a um ritmo muito mais reduzido do que no ano passado, estando um pouco acima da metade do limite crítico de 255 camas ocupadas nas unidades de cuidados intensivos.

[em atualização]