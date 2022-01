Dose de reforço prioritária para cidadãos que vão integrar mesas de voto

O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, que será dada prioridade na administração da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a todos os cidadãos que vão integrar as mesas de voto, das próximas eleições legislativas.

Esta é uma das medidas avançadas pelo Governo para garantir a segurança de todos os portugueses que queiram exercer o direito ao voto.

“Nós temos que fazer tudo dentro do quadro da lei para assegurar duas coisas: que todas as pessoas possam exercer o seu direito de voto e garantir que todos os que exercem esse direito o fazem em segurança e não deixam de o fazer por receio de ser contaminado”, defendeu.



António Costa adiantou, também, que será aumentado o número de mesas de voto antecipado em mobilidade, no dia 23 de janeiro. "Estamos a trabalhar com a associação nacional de municípios para aumentar o número de mesas do voto antecipado", garantiu o primeiro-ministro.

O anúncio surge um dia depois de o Presidente da República ter avançado que o Governo pediu à Procuradoria-Geral da República um parecer para saber se os eleitores podem suspender o isolamento Covid-19 para votar nas eleições legislativas de dia 30 deste mês. Uma informação confirmada por Costa, em declarações após reunião de conselho de ministros.

Já esta quinta-feira, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) defendeu que o direito ao voto por cidadãos em isolamento está "constitucionalmente garantido" e nenhuma autoridade sanitária pode limitá-lo.