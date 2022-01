Covid-19. Saiba onde é preciso teste obrigatório. Há exceção para vacinados com dose de reforço

Veja também:

O Governo apresentou uma lista de locais em que para qualquer pessoa entrar tem de possuir um teste de Covid-19 negativo. A medida entra em vigor no dia 10 de janeiro.

Mas há exceções, o primeiro-ministro António Costa disse que "todas as pessoas com dose de reforço há mais de 14 dias deixarão de fazer teste para ter acesso aos locais que ainda fiquem sujeitas a testagem". "Isto é um incentivo para que as pessoas que estão em condições de procederem à vacinação deixem de ter de fazer testes", acrescentou.

Em relação a todos os outros, esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro António Costa disse que esta obrigatoriedade de testagem se aplica a:

visitas a lares

visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde

grandes eventos e eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados

recintos desportivos (salvo decisão da DGS)

Discotecas e bares

Para ir a um estádio do futebol ou a um pavilhão desportivo, só é preciso fazer teste quem ainda não tem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, disse o primeiro-ministro.

Os bares e discotecas podem reabrir a partir de dia 14 de janeiro. Será necessária a apresentação de um teste negativo à Covid-19 para poder entrar nos estabelecimentos. Mantém-se ainda a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.