Coordenador da "task force" aos professores: “Não estejam ansiosos”

O coordenador da "task force" da vacinação, coronel Carlos Penha Gonçalves, garantiu esta quinta-feira que os professores e funcionários das escolas que não consigam ser vacinados esta semana vão poder sê-lo na próxima.

“O que eu quero dizer aos professores e aos funcionários da área da educação e das respostas sociais é que nós vamos ter estes quatro dias para fazer a vacinação, mas eles vão poder continuar, no mesmo regime, dentro da próxima semana, a vacinar-se”, referiu em entrevista à RTP3.

Penha Gonçalves pediu ao pessoal docente e não docente para “não estarem muito ansiosos”, no caso de não conseguirem vacinar-se no imediato, uma vez que “o processo para eles vai continuar nos próximos dias”.

O responsável da "task force", ainda que cauteloso, adiantou que de acordo com acordo com dados provisórios foram vacinadas, esta quinta-feira, cerca de 40 mil crianças.

“Só no final do dia é que podemos apurar isso, mas nós sabemos que hoje já foram vacinadas mais de 40 mil crianças entre os 5 e os 11 anos”, afirmou. Quanto aos professores, considerou “prematuro” avançar com números, dado que o processo de vacinação começou mais tarde para estes profissionais.

Nesta entrevista, o Coronel Penha Gonçalves confirmou que as dificuldades de professores e trabalhadores das escolas na obtenção de senhas digitais está relacionada com a elevada afluência ao Portal Covid-19, referindo que apesar da “instabilidade”, o processo “está a correr muito bem”, com “uma grande afluência”.

Já esta tarde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) confirmaram essa "instabilidade" no Portal Covid-19 que atribuíram a uma "elevada procura".

Os SPMS garantiram também que “nos próximos dias” vão ser “disponibilizadas mais senhas para agendamento da vacinação na modalidade ‘casa aberta’”.

Esta “elevada procura” no Portal Covid-19 leva a que já estejam a ser efetuadas “intervenções técnicas”, com a finalidade de “garantir a melhoria do desempenho do Portal”, acrescentaram estes serviços do Ministério da Saúde.