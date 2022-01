Cinco situações em que é obrigatório apresentar certificado digital

O Certificado Digital deixou de ser obrigatório no acesso ao cinema ou teatro, mas mantém-se em vigor em cinco outras situações.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, no dia em que o Governo atualizou as medidas de contenção da pandemia de Covid-19 em Portugal, depois de ter ouvido os especialistas do Infarmed na quarta-feira.

Nas próximas semanas terá de apresentar um certificado digital de teste negativo, vacinação ou recuperação para garantir o acesso aos seguintes espaços ou atividades:

Restaurantes; Estabelecimentos turísticos e alojamento local; Espetáculos culturais; Eventos com lugares marcados; Ginásios;

Já o teste negativo passa a ser obrigatório para acesso a:

Visitas a lares; Visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde; Grandes eventos e eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados; Eventos em recintos desportivos (salvo decisão da DGS).

A reunião desta quinta-feira surge cerca de duas semanas após o Conselho de Ministros de 21 de dezembro, em que foram aprovadas novas restrições e antecipadas outras medidas para responder ao agravamento da pandemia, devido à variante Ómicron.

Desde essa data, o número de infetados disparou e já ultrapassou os 30 casos mil diários, sendo que, na quarta-feira, foi registado um novo máximo: 39.570 infeções. No entanto, o número de óbitos foi bastante inferior ao máximo registado em janeiro de 2021, bem como o número de internados.

