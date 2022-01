Bares e discotecas reabrem a partir de dia 14

Veja também:

Os bares e discotecas podem reabrir a partir de dia 14 de janeiro, anunciou o primeiro-ministro, em conferência de imprensa. O anúncio é feito depois do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que discutiu as novas medidas a ser tomadas no âmbito da pandemia de Covid-19



Será necessária a apresentação de um teste negativo à Covid-19 para poder entrar nos estabelecimentos. Mantém-se ainda a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

A reunião ocorre um dia depois de ouvidos os especialistas na sede do Infarmed, que recomendaram o alívio de medidas restritivas e uma maior autonomia da população, com maior auto-gestão do risco.

A reunião desta quinta-feira surge cerca de duas semanas após o Conselho de Ministros de 21 de dezembro, em que foram aprovadas novas restrições e antecipadas outras medidas para responder ao agravamento da pandemia, devido à variante Ómicron.

Desde essa data, o número de infetados disparou e já ultrapassou os 30 mil diários, sendo que, na quarta-feira, foi registado um novo máximo: 39.570 infeções.

No entanto, o número de óbitos foi bastante inferior ao máximo registado em janeiro de 2021, bem como o número de internados.