Acaba o isolamento para contactos com caso positivo no local de trabalho

Veja também:

Os trabalhadores que contactarem com um caso positivo de Covid-19 no local de trabalho deixam de ficar em isolamento ao abrigo das normas atualizadas da Direção-Geral da Saúde (DGS), esclareceu esta quinta-feira o primeiro-ministro.

António Costa falava aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros, que aprovou um novo conjunto de medidas para conter a pandemia, que entram em vigor na segunda-feira, dia 10 de janeiro.

À semelhança do que vai acontecer nas escolas, que reabrem na próxima semana, também nos locais de trabalho deixará de haver isolamento obrigatório.

"Relativamente ao isolamento das escolas, a norma geral da DGS diz que: primeiro, quem tem dose de reforço nunca fica isolado; segundo lugar, só há isolamento na situação de coabitantes. Se uma criança testar positivo, as outras crianças daquela turma deixam de ter que ficar isoladas, a não ser que algumas delas sejam coabitantes, um irmão, um primo, etc... E isto vale para as escolas como vale para os locais de trabalho, como vale para qualquer outro espaço", explicou o primeiro-ministro.