Suspender isolamento para ir votar? "O politicamente correto é tramado", diz associação de lares

No entanto, há um ano, aquando das Presidenciais, houve casos de idosos que, apesar de terem tentado inscrever-se na plataforma da Administração Eleitoral, não conseguiram votar, sobretudo por incompatibilidades entre a morada da instituição e o endereço constante do Cartão de Cidadão.

Furar o isolamento? "Faz-me confusão"

João Ferreira de Almeida admite que, no caso das estruturas residenciais para idosos, a possibilidade de levantamento excecional do isolamento profilático só se coloca nos casos em que haja um surto numa instituição.

O problema, diz o responsável da ALI, é a questão logística. Para além dos riscos associados.

“Os lares de idosos têm uma percentagem muito grande de idosos muito dependentes. Por isso, eles saírem do lar para irem à assembleia de voto será complicado, mesmo pensando que é admissível e aceitável”, tal como defendem os constitucionalistas, nomeadamente Jorge Bacelar Gouveia, na Renascença.

Ferreira de Almeida diz não ver, por isso, qualquer solução razoável que permita contornar o impedimento de votar, dado que “esses idosos estão fora da outra solução que é a autarquia vir recolher o voto no próprio lar”.

“Sabe que isto do politicamente correto é tramado. Se as pessoas estão em isolamento é por uma razão muito forte, com certeza. Furar essa razão, pondo em risco as pessoas, só pelo politicamente correto de não cortar o direito das pessoas votarem, faz-me confusão”, conclui.