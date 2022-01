Portugal atinge novo máximo de 39.570 novos casos de Covid-19

O número de pessoas internadas volta a aumentar nas enfermarias, mas baixa nas unidades de cuidados intensivos (UCI). Há 1.251 internados com Covid-19 nos hospitais portugueses .

Portugal atingiu no último dia um novo máximo de 39.570 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Recuperaram da doença 14.207 pessoas no espaço de um dia.

O país tem agora 239 mil casos ativos de Covid-19 , o maior valor desde o início da pandemia. São mais 25.349 no espaço de um dia.

A taxa de incidência nacional aumenta de 1.805,2 para 2.104,7 casos por 100 mil habitantes e no continente de 1.817,3 para 2.114,3 casos.

Nos indicadores da matriz de risco, o índice de transmissibilidade (Rt) desce esta quarta-feira, a nível nacional, e no continente, de 1,43 para 1,41.

Em contactos de vigilância estão 197 mil pessoas, uma subida de no mil em comparação com o boletim anterior da Direção-Geral da Saúde.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 19.029 mortes, quase um milhão e 500 mil casos e um milhão e 241 mil recuperados.



Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a região do país mais afetada, com seis mortes e 16.550 novos casos de Covid-19.