"Pensava que o teletrabalho era apenas recomendado". ACT fiscaliza até domingo

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) está a relizar ações de fiscalização em todo o país para confirmar se o teletrabalho está a ser cumprido. Esta quarta-feira foi o terceiro dia de uma ação que dura até domingo, dia 9, data em que termina a obrigatoriedade do trabalho remoto.

A Renascença acompanhou a ACT numa ação de fiscalização, no Porto, onde quatro empresas iam ser visitadas nesta quarta-feira.

Junto à Circunvalação, a ACT visitou uma empresa de atendimento técnico e "call center", onde o novo gerente assumiu que pensava que o teletrabalho era ainda apenas recomendado. No espaço estavam cerca de 10 pessoas em trabalho presencial.

"Qualquer função que não tenha a ver com atendimento direto ao público poderá ser feita em teletrabalho, mas é preciso ver se há meios para executar. A empresa não os tem, colocamos um sistema novo de contacto, estão a ter formação e é necessário estarem aqui presencialmente", reconhece, em conversa com o inspetor.

Jorge é um dos funcionário da empresa e garante que as funções que desempenha podem ser realizadas desde casa: "Sim, já o fiz, desde março de 2020, quando começou a pandemia, até dezembro de 2021. Vinha ao escritório apenas de vez em quando. Agora estão a mudar a central, desde dezembro".