Marcelo destaca elevada “literacia” dos portugueses na resposta à pandemia e não exclui “retoque legislativo” para facilitar eleições

Veja também:

Há a literacia relativa ao grau de escolaridade e a literacia relativa ao grau de cultura cívica, diz Marcelo Rebelo de Sousa. E, nesta última, os portugueses demonstraram estar ao mais alto nível, defende, referindo-se à resposta dada aos apelos dos poderes públicos.

“O que tem acontecido é que a população de baixa literacia tem mostrado uma alta literacia na resposta aos apelos sanitários. Há várias maneiras de ver a literacia: uma em termos de escolaridade, outra de cultura cívica e experiência, em que os portugueses independentemente do grau de escolaridade, têm respondido afirmativamente, mostrando capacidade que eu diria ser correspondente a uma alta literacia no domínio da proteção da sua saúde e da saúde dos outros”, afirmou o Presidente da República na conferência de imprensa no final da reunião do Governo na sede do Infarmed, com os especialistas que, nas várias áreas, têm estudado a pandemia de Covid-19 em Portugal.

É a chamada autogestão sanitária da pandemia, “acompanhada, monitorizada, mas no sentido da responsabilização dos portugueses, que têm sido exemplares ao testarem-se, ao respeitarem as regras de proteção e distanciamento e o uso de máscara sempre que for considerado adequado”, sublinhou.

“Tudo, para que esta variante não seja tão grave quanto as anteriores e não afete a convivência progressiva dos portugueses com a realidade da pandemia”, acrescentou.

Portugal e Suécia

Portugal é, além da Suécia, o país com menos restrições devido à pandemia de Covid-19, afirmou o chefe de Estado, lembrando o que foi dito na reunião.

“Foi reconhecido que Portugal, tirando a Suécia, é a sociedade mais aberta em termos de funcionamento económico, social e escolar – isto é, de ausência de limitação de restrições”, lembrou.

Para tal contribuem, sobretudo, dois fatores: vacinação e “a capacidade de os portugueses assumirem a autogestão da pandemia”.