Luto parental. Psicólogos dizem que “cinco dias para pedir apoio é curto”

O aumento da licença por luto parental de cinco para 20 dias é uma conquista “de louvar”, considera Eduardo Carqueja, presidente da delegação regional do norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), em declarações à Renascença. A lei permite que os pais que perdem um filho, também peçam apoio psicológico, embora tenham apenas cinco dias para o fazer. E isso, na opinião do também diretor do Serviço de Psicologia do Hospital de S. João, no Porto, “é muito curto”. Eduardo Carqueja defende que esse apoio deveria poder ser pedido durante o período de licença porque em cinco dias é quase impossível que venham a ter uma consulta, alegando que há muitas barreiras burocráticas, além da falta de recursos humanos para esta área, nos centros de saúde. Por isso, o especialista considera que, em breve, a lei terá de ser ajustada, sob pena de ser “fantástica”, mas não conseguir ser cumprida, acabando por ser “um logro” para quem já está em sofrimento. A lei 1/2022, que entrou ontem em vigor aumenta a licença por morte de descendentes ou afins em linha reta (filhos biológicos ou adotados, enteados, afilhados reconhecidos), de cinco para vinte dias. Os pais têm direito a pedir ao seu médico assistente, “acompanhamento psicológico em estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o qual deve ter início no prazo de cinco dias após o falecimento”. O presidente da delegação regional do norte da Ordem dos Psicólogos aplaude o aumento dos dias de licença, mas considera que, na prática, os pais não vão ter apoio. “Numa altura destas, é difícil que as pessoas tenham o discernimento para irem a correr ao médico de família pedir uma consulta de psicologia”, refere. “Precisam de estar com elas, de começar a integrar essa noção de sofrimento decorrente da perda e parece que se não for nesses dias, já estão fora de prazo”, prossegue.

Além disso, colocam-se outras questões práticas, nomeadamente a dificuldade de obter, no imediato, uma consulta com o médico de família. Mas mesmo que seja conseguida, Eduardo Carqueja questiona quem é que, no SNS, tem capacidade para responder a um pedido de acompanhamento psicológico, uma vez que “há uma barreira que tem que ser urgentemente destruída, que é a acessibilidade às consultas de psicologia”. Este responsável recorda que os ACES (Agrupamentos de Centros de Saúde) têm poucos psicólogos e um grande número de doentes em lista de espera e “não há recursos de intervenção psicológica breve nos centros de saúde”. A alternativa que o médico de família tem passa por pedir uma consulta de psiquiatria no centro hospitalar de referência e é daqui que, depois, o doente é encaminhado para a mesma. Um processo que leva meses, “com barreiras atrás de barreiras para que as pessoas possam ter acesso a uma primeira consulta”, acrescenta. Urgência exigia “via verde” ao apoio psicológico Face a todos estes obstáculos, Eduardo Carqueja defende uma espécie de “via verde”, em que as pessoas pudessem recorrer diretamente a uma consulta de psicologia. “De outra forma, teremos – mais uma vez – uma lei fantástica, mas que não consegue ser cumprida, sendo um logro para as pessoas que vivenciam este sofrimento de perda de um filho e há que repensar o que isto significa”. Para o dirigente da Ordem dos Psicólogos torna-se evidente que sem resposta no SNS, as pessoas recorrem a psicólogos no setor privado porque é mais rápido. “Mas apenas quem tem recursos económicos para o fazer”, alerta, e “mais uma vez, aumentamos o quadro de sofrimento das pessoas mais vulneráveis e fragilizadas”.