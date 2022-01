Especialista defende que se deixe de avaliar pandemia pelo número de casos

Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), considera que não faz sentido continuar a avaliar a gravidade da pandemia da Covid-19 pelo número de novos casos.

No encontro do Infarmed para avaliação da evolução epidemiológica em Portugal, o investigador assinalou a “clara dissociação do número de casos com a sua gravidade” e sublinhou que se está a verificar um caminho no sentido de variantes menos patogénicas e mais transmissíveis. Com reforço da vacinação e testagem massiva, “é possível controlar a infeção”.

"Não vale a pena continuarmos com um esforço de erradicação [da pandemia]", disse, acrescentando: "O essencial é antecipar e responder."