🔴 Em direto. Variante Ómicron já é responsável por 90% dos novos casos em Portugal

A variante Ómicron já é responsável por 90% dos novos casos em Portugal. João Paulo Gomes, investigador do Instituto de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), revelou esta quarta-feira que a nova variante já foi identificada em mais de 90 países, sendo responsável por 80% dos novos casos em todo o mundo.

No dia 24 de dezembro, a variante Ómicron já tinha 50% de prevalência no país, com um forte crescimento na semana após o Natal. A grande disseminação da nova variante teve "muito a ver" com a faixa etária dos 20 aos 29 anos.

De resto, Portugal está agora numa fase diferente da pandemia, caracterizada pelo número de novos casos mais elevados, com "valores históricos" desde o início da pandemia. A afirmação é de Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde, que apresentou, na sede do Infarmed, os números da atual situação epidemiológica no país.

Com uma média de 21 mil casos diários nas últimas semanas, a incidência aumentou para um máximo histórico, com tendência fortemente crescente a nível nacional, em particular nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Madeira. Esta realidade já se faz sentir nos internamentos, mas a nível de cuidados intensivos, Portugal está ainda abaixo da linha vermelha de alerta. Isto mostra que a vacina está a ser eficaz na proteção de doença grave.

Pedro Pinto Leite pegou na faixa etária acima dos 80 anos para mostrar a eficácia da vacina a reduzir o risco de morte. Antes da vacinação, em cada 100 casos de Covid-19 nesta faixa etária, morriam 24; a vacinação reduziu este número para 8 - 9 mortes. Já a dose de reforço conseguiu reduzir ainda mais, para 5 mortes por 100 casos.

A maior incidência da doença mantém-se no grupo etário dos 20 aos 29 anos, com o aumento da incidência em todos os grupos etários, "especialmente nos mais novos”.



Especialistas de saúde pública e políticos voltam a reunir-se hoje para avaliar a evolução da pandemia de covid-19, numa altura em que Portugal regista um aumento significativo de infeções devido à maior capacidade de transmissão da variante Ómicron.

Na reunião na sede do Infarmed, em Lisboa, apenas estão presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, além da ministra da Saúde, Marta Temido, e dos especialistas.

Os restantes - representantes dos partidos, membros do Conselho de Estado ou parceiros sociais - participam na sessão por videoconferência.

João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), falará sobre a evolução da prevalência e transmissibilidade da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2.

A Ana Paula Rodrigues, também do INSA, caberá apresentar dados sobre a gravidade da infeção e a eficácia das vacinas, seguindo-se Baltazar Nunes, do mesmo instituto, que explicará o cenário de impacto da Ómicron na população portuguesa.

As certezas e incertezas da pandemia é o tema que será abordado por Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, cabendo a Andreia Leite, da Escola Nacional de Saúde Pública, expor os comportamentos e as perceções sociais durante o período das festas.

As recomendações para a gestão da pandemia estarão a cargo de Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, ao que se seguirá um ponto de situação da vacinação contra a Covid-19 pelo coronel Carlos Penha-Gonçalves.

Este encontro no Infarmed, na véspera do Conselho de Ministros, ocorre numa altura em que a incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 1.805,2 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade (Rt) também registou um aumento, passando para 1,43.